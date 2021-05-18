На Ставрополье трое парней похитили девушку, чтобы вступить с ней в интимные отношения

Против трех жителей села Солдато-Александровского возбудили уголовное дело. Они подозреваются в похищение человека группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 8 мая. Парни находились на одной из улиц села Солдато-Александровского и увидели знакомую их 18-летнего друга.

Молодые люди преградили ей путь автомобилем и принудительно посадили в машину, чтобы вступить с ней в половое сношение.

Однако, девушке удалось сбежать от злоумышленников. О произошедшем молодая ставропольчанка сообщила в правоохранительные органы.

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей. А один из них находится под домашним арестом. Правоохранители осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, продолжают собирать необходимые доказательства.