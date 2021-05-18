В Невинномысске от несчастного случая умер 26-летний вратарь

В Ставропольском крае скончался вратарь футбольного клуба "СтавропольАгроСоюз" Николай Лебедев. Об этом сообщают представители команды, а также "Машука-КМВ".

- Сегодня скоропостижно ушел из жизни член нашей футбольной семьи, большой профессионал, настоящий мужчина и друг. Николай Лебедев. Скорбим, помним, - сообщает "СтавропольАгроСоюз".

Николай Лебедев. Фото: stavropolagrosoiuz

В комментариях к записям представители клуба сообщают, что Лебедев умер от несчастного случая. Но подробности того, что произошло, они не уточняют.

Футболисту было 26 лет. Он воспитанник СШОР №6 по футболу города Пятигорск. В текущем сезоне выступал в Первенстве края по футболу.