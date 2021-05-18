«Россети Северный Кавказ» добиваются погашения задолженности предприятий ЖКХ Ингушетии

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ингушетии - традиционно проблемные для энергосистемы региона потребители. Общая сумма неплатежей коммунальщиков Ингушетии на 1 апреля 2021 года превысила 1,4 млрд рублей.

Причем больше 1 млрд рублей из этой суммы приходится на одного должника - ГУП «Ингушрегионводоканал». Предприятие, отвечающее за водоснабжение Сунженского, Малгобекского и Назрановского районов республики, по итогам 1 квартала текущего года установило новый антирекорд по уровню расчетов за энергоресурс: ни одного платежа за 15 месяцев - с января 2020 года по апрель 2021-го. Только с начала этого года общая сумма долга дебитора увеличилась почти на 76 млн рублей.

Чтобы сдержать рост неоплачиваемого потребления электроэнергии и просроченной дебиторской задолженности «Ингушрегионводоканала», компания «Россети Северный Кавказ» направила в суды 34 исковых заявления о взыскании долга с неплательщика на общую сумму 1 млрд 19 млн рублей. Судебные инстанции уже удовлетворили 30 исков на сумму более 908 млн рублей.

Еще один крупный должник энергокомпании в группе потребителей ЖКХ - МУП «Малгобек-Водоканал», обеспечивающее водой город Малгобек. Задолженность предприятия в 2021 году возросла более чем на 18 млн рублей и на 1 апреля 2021 года превысила 247 млн рублей. Энергетики подали в суды 29 исков о взыскании задолженности с потребителя-неплательщика. Всего в пользу энергокомпании вынесено 25 судебных актов на сумму более 238 млн рублей.

- «Россети Северный Кавказ» держат на постоянном контроле дисциплину платежей одной из самых проблемных групп потребителей в республике – ЖКХ. Сумма в 1,4 млрд рублей - колоссальная для электросетевого хозяйства Ингушетии и представляет серьёзную угрозу энергетической безопасности региона. Денежных средств в таком объеме, к примеру, достаточно для строительства порядка 1,5 тысячи километров воздушных линий электропередачи, что, в свою очередь, позволило бы нам в разы сократить процент изношенности и загруженности сетей, - рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ваха Евлоев. - Именно поэтому в интересах наших добросовестных потребителей, в интересах республики, мы твердо намерены продолжить предпринимать все предусмотренные законом меры для того, чтобы добиться полного погашения дебиторской задолженности.