В Пятигорске 28 мая выступит Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня»

В Пятигорске на Центральном стадионе 28 мая в 19:00 для жителей и гостей города выступят: народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», участники фестиваля – хоровые и танцевальные коллективы из различных уголков нашей страны.

Вход – свободный. Об этом сообщил глава ставропольского курорта Дмитрий Ворошилов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе пройдет XV фестиваль-марафон «Песни России-2021». В рамках, которого пройдет концерт с участием Надежды Бабкиной.

Кстати, наш город станет первым в регионе, кто примет этот фестиваль.

Автором и художественным руководителем проекта станет народная артистка России Надежда Бабкина.