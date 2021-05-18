В Ставрополе появится онкологический диспансер за 6 миллиардов рублей

В Ставрополе планируют построить новый лечебно-диагностический корпус краевого онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставрополья.

На эти цели из федерального и краевого бюджета выделят 6 миллиардов рублей.

Новый и старый корпуса будут соединены надземным переходом.

Восьмиэтажное здание корпуса будет разделено на блоки. Мощность стационарного отделения - 376 коек, дневной стационар рассчитан на 10 мест, поликлиника сможет принять 600 человек в смену.

В корпусе также запроектированы реанимационный и послеоперационный блоки, отделение интенсивной терапии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе готовится к вводу в эксплуатацию детский сад на улице Пригородной. Он рассчитан на 300 мест, 124 из них – ясельные. В здании готовы большие физкультурный и музыкальный залы.