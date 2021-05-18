Ставропольских родителей призвали перевозить детей с соблюдением ПДД

Главный Государственный инспектор безопасности дорожного движения Ставрополья призвал родителей детей соблюдать правила их перевозки на дальние расстояния: на спортивные и культурные мероприятия, а также к местам отдыха.

Поводом для его обращения стали два зафиксированных сотрудниками краевой Госавтоинспекции факта перевозки групп детей с нарушениями правил. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Напомним, первый факт произошел 15 мая в Шпаковском районе.

Тогда детская волейбольная команда направлялась в Ростовскую область на соревнования на микроавтобусе с техническими неисправностями: без ремней безопасности, со спущенным колесом и ограничивающими видимость водителя шторками на окнах. Кроме того, поездка не была санкционирована, разрешение отсутствовало, органы власти не были уведомлены.

Второй факт имел место накануне вечером в Кочубеевском районе: два микроавтобуса перевозили группу танцоров на конкурс из республики Адыгея в Пятигорск.

Как и в предыдущем случае, в одном из автобусов отсутствовали ремни безопасности, имелись технические неисправности. Поездка также была организована нелегально.

В обоих случаях движение пассажирских автотранспортных средств было запрещено, а детям предоставлены соответствующие правилам перевозки автобусы, и под сопровождением патрульных экипажей они были доставлены домой.

Руководитель напомнил, что работа сотрудников Госавтоинспекции по профилактике нарушений, связанных с пассажирским транспортом и в особенности с перевозками детей, усилена.

Трагедия, произошедшая в Грачевском районе, обнажила имеющиеся проблемы в организации перевозок групп детей.

Поэтому в адрес правительства Ставрополья, министерств и ведомств соседних регионов направлены информационные письма.

Алексей Сафонов настоятельно рекомендует родителям строго соблюдать установленные правила перевозки групп детей и не рисковать их жизнями, пытаясь обойти закон.