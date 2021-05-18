Установку мемориала землякам, погибшим в Крыму, обсудили в краевой Думе

Краевые депутаты продемонстрированный эскиз одобрили

Автором эскиза памятного знака ставропольцам, погибшим при обороне полуострова, стала преподаватель Ставропольского краевого художественного училища Анастасия Акопян. Она представила свою работу на заседании комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Думы Ставрополья, которое прошло под председательством Юрия Гонтаря.

Памятный знак в виде мемориального камня, на котором будут высечены слова в память о земляках-защитниках Отечества, планируют установить к 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны в Мемориальном комплексе «Концлагерь «Красный» в селе Мирное Симферопольского района Республики Крым.

- Героическая оборона Севастополя, жестокие и кровопролитные бои за Крым стали свидетельством мужества и подвига народа. В этих боях погибли более 2,5 тысяч наших земляков. Звания Героя Советского Союза удостоен 21 воин. Слова благодарности будут высечены на мемориальном знаке. Мы продолжаем уточнять количество и личные данные погибших воинов. Это самое малое, что мы можем сделать для памяти о ставропольских героях, – отметил Юрий Гонтарь.

Подписать соглашение о межпарламентском сотрудничестве Думы СК и Заксобрания Севастополя помешала эпидемиологическая ситуация в стране

Краевые депутаты продемонстрированный эскиз одобрили и выступили с предложением также заложить рядом с памятником капсулу с частичкой ставропольской земли.

Спикер краевой Думы Геннадий Ягубов подчеркнул, что Крым и Ставрополье объединены общей историей, а, значит, и общим будущим. Он напомнил, что Дума Ставропольского края и Законодательное Собрание города Севастополя еще в прошлом сентябре запланировали подписать соглашение о межпарламентском сотрудничестве, но сделать этого пока не удалось из-за эпидемиологической ситуации в стране.

- Между нашими регионами установлены прочные экономические, политические, культурные и общественные связи. Уверен, что мы продолжим взаимодействие и в сфере сохранения исторической памяти и правды. Это наш долг перед поколением, которое подарило нам мир, – отметил Геннадий Ягубов.