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Происшествия18 мая 2021 15:30

Прокуратура начала проверки по 10 обращениям жителей Ставрополья

Прокуроры Эдуард Гусаков и Александр Лоренц провели прием граждан
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Эдуард Гусаков и Александр Лоренц. Фото: Прокуратура СК

Эдуард Гусаков и Александр Лоренц. Фото: Прокуратура СК

Первый замначальника Главного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Эдуард Гусаков и прокурор Ставропольского края Александр Лоренц провели прием граждан.

Всего были приняты десять обращений. Вопросы касались благоустройства улиц, ремонта дорог, ЖКХ, несоблюдения прав участников долевого строительства, непредоставления ребенку места в образовательном учреждении и несогласия с ходом расследования уголовного дела.

- В ходе приема Эдуардом Гусаковым гражданам даны соответствующие разъяснения действующего законодательства, по поступившим жалобам организованы проверки, результаты их проведения взяты на его личный контроль, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Во встречах с гражданами участвовали городские и районные прокуратуры края.

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