В своем Послании Глава Карачаево-Черкесии инициировал беспрецедентные меры поддержки рождаемости в регионе

Фото: пресс-служба главы и правительства КЧР

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выступил с ежегодным докладом-посланием об итогах социально-экономического развития республики в 2020 году и задачах органов власти региона на ближайшую и среднесрочную перспективу.

В прошлом году в разгар пандемии на работу в ковид-госпиталях привлекли 1 142 медработника. Кроме федеральных доплат, инициированных президентом России, уже с апреля каждый работник «красной зоны» или «ковидной бригады» получал региональные доплаты.

В 8 районов направили 25 врачей, которые получили единовременную компенсационную выплату на общую сумму 36 млн рублей. В этом году планируют привлечь еще 21 доктора для работы на селе.

С этого года по инициативе президента России Владимира Путина стартовала программа «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Также глава республики уделил особое внимание новым региональным мерам социальной поддержки семей с детьми. Так, в дополнение к федеральным мерам, из республиканского бюджета вводятся дополнительные выплаты семьям с детьми.

- С 20 до 25 тысяч рублей увеличиваем единовременную выплату за рождение 2 ребенка (с 1 июля 2021 года) - Вводим новую единовременную выплату 35 тысяч рублей за рождение 3 ребенка (с 1 июля 2021 года) - Работникам культуры и спорта в сельских ДК и спорткомплексах мы вводим республиканскую доплату в 5 тысяч рублей (с 1 января 2022 года) - Всем многодетным семьям, получающим бесплатные земельные участки, бесплатно будут выделяться 10 кв.м деловой древесины (с 1 января 2022 года), - подытожил Темрезов.

В тексте послания глава республики также акцентировал внимание на основных проблемах, существующих в регионе в целом и по отдельным муниципалитетам, и обозначил свое видение их решения, используя при этом наши собственные ресурсы и с применением действующих механизмов поддержки, предусмотренных на федеральном уровне.

Вкупе с новыми подходами в управлении все это станет основой новой Стратегии развития Карачаево-Черкесии, над которой сейчас работает правительство.

- Новая Стратегия должна отражать нашу главную задачу – в следующие 5 лет перейти к социально-экономической модернизации региона. Это значит, максимальное использование существующих ресурсов в сфере промышленности, туризме, сельском хозяйстве, других отраслях. Одной из магистральных целей Стратегии развития республики на ближайшие 5 лет я ставлю создание минимум 10 тысяч новых высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест, - добавил глава региона.

В 2022 году республика будет отмечать сразу 2 знаковые даты: 100-летие Карачаево-Черкесии и 30-летие Карачаево-Черкесской республики. К юбилею проведут множество культурных и образовательных мероприятий.

Но главное – это социальные и инфраструктурные объекты, которые будут построены или начнется их строительство в юбилейный год.

Кстати 2022 год в своем Послании Рашид Темрезов объявил Годом людей с безграничными возможностями. Будет разработана комплексная программа поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодное послание главы КЧР прокомментировал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов:

– Выступление Темрезова, естественно, не может не рассматриваться в контексте скорого окончания текущего срока его полномочий. Здесь я бы выделил несколько моментов.

– Уверенность в своих силах и готовность ставить новые серьезные цели.

– способность (несмотря на немалый срок пребывания у власти) меняться, совершенствовать стиль коммуникации между гражданами и властью, корректировать стиль работы и проводить мобилизацию системы власти перед сентябрьскими выборами.

– использование современного менеджерского языка, готовность к внедрению технологий проектного управления и контроля реализации ключевых показателей.