В Ставрополе устанавливают оборудование на 10 спортивных площадках

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В районах Ставрополя устанавливают оборудование на новых площадках для занятий спортом на воздухе. Напомним, в нашем городе этой весной планировали построить 10 таких спортзон.

Брусья, турники, физкультурные комплексы, скамьи для пресса уже есть возле некоторых соцобъектов и рядом с многоэтажками.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, площадки оборудованы безопасным резиновым покрытием. Позаниматься спортом на открытом воздухе ставропольцы могут уже на следующих улицах:

- ул. Чехова, 83/1;

- ул. Серова, 480;

- просп. К.Маркса, 6;

-в ореховой роще на ул. Ворошилова;

- ул. Чапаева, 5, 7, 11.

Кстати, площадки находятся не только возле жилых домов, но и неподалеку от детсадов, школ, магазинов, медицинских и культурных учреждений.

К лету новые спортивные уголки появятся еще по 5 адресам. Сейчас работа идет на «Тропе здоровья» по улице Васильева краевого центра.

Еще три - появятся возле дома № 29/3 по просп. Кулакова и на территории одного из учебных корпусов СКФУ по просп. Кулакова.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополь готовится к старту купального сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас в краевой столице идут проверки готовности городской службы спасения к работе в летний период, Роспотребнадзор проверяет качество воды. Подразделения ГИМС МЧС России проводят освидетельствование пляжей.

До того, как завершится подготовительный этап, купание во всех городских водоемах запрещено. За нарушение этих требований предусмотрены меры административного воздействия.