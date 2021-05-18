В исправительную колонию Ставрополя попытались пронести спички с героином

Передачу необычной посылки предотвратили сотрудники оперативно-режимной службы исправительной колонии №5 по Ставрополью.

Информация о том, что одному из осужденных принесли наркотики, поступила заранее. Кстати, в операции также участвовала специально обученная служебная собака. Об этом сообщает УФСИН России по краю.

Спички отправили на экспертизу. Выяснилось, что каждая из палочек была пропитана героином.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в колонию строгого режима пытались передать наркотики в репчатом луке. Запрещенную посылку выявили во время досмотра продуктовой передачи.

Так, в головках репчатого лука были обнаружены спрятанные ухищренным способом шесть прозрачных полимерных свертков, внутри которых сдержался героин, а также один сверток синего цвета с гашишем.