На хулиганов из торгового центра Ставрополя возбуждено уголовное дело

В Ставрополе по требованию прокуратуры Промышленного района завели уголовное дело по факту происшествия в торговом центре "Маршал". Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

7 мая двое хулиганов облили клеем впереди идущую девушку клеем, снимая это на камеру. Прокуратура сообщает, что жидкость попала на вещи и волосы потерпевшей. Ущерб оценили в 7 тысяч рублей.

- По указанию прокурора Промышленного района г. Ставрополя по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских повреждений". Органу дознания поручено найти и задержать преступников, - сказано в сообщении ведомства.

Пользователи сети также отмечали, что после ЧП случилась потасовка между хулиганами и прохожим, который заступился за девушку. О пострадавших ничего не известно.