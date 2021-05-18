Политолог отметил активность граждан Ставрополья на первом этапе праймериз

В первом этапе праймериз приняли участие 930 кандидатов, в этот раз среди них много общественных деятелей Ставропольского края и волонтеров. Почти 30% из них - женщины, а больше 34% составила молодежь до 35 лет.

По словам политолога Алексея Куртова, в Ставропольском крае граждане активно принимают участие в политической жизни региона.

- Раньше считалось, что люди пассивны, а сейчас оказывается нет, похоже, что раньше просто было меньше возможностей принять участие в выборах, - заявил эксперт.

Напомним, в 2021 году выберут новых депутатов в Государственную думу, заксобрание региона, а также городские думы Ставрополя, Кисловодска, Невинномысска и Пятигорска. Раньше волонтерам и другим беспартийцам было сложно пройти на предварительные выборы, но этот год показал демократизацию политической сферы.