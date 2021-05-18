Больше 19 тысяч жителей Невинномысска проголосовали за объекты благоустройства на 2022 год

Мэрия Невинномысска сообщила, что на 18 мая 19 346 местных жителей приняли участие в народном опросе по программе "Формирование комфортной городской среды". До 30 мая можно оставить свой голос за один из трех проектов, который реализуют в 2022 году.

- Так, жители промышленной столицы Ставрополья могут выбрать один из объектов: Бульвар Мира от Энерготехникума до отдела ЗАГС; сквер у гостиницы "Кубань"; сквер по ул. Гагарина 64, 66, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Местные власти позаботились о том, чтобы голосование было максимально доступным и удобным. Для пожилых горожан организовали волонтеров и социальные службы, которые смогут приехать на дом и помочь оставить свой голос. А также можно принять участие в опросе офлайн: в парках есть пункты, где работают добровольцы.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что всего в регионе проголосовали больше 300 тысяч человек за объекты благоустройства. Таким образом региональные власти повышают вовлеченность населения в жизнь своих городов и сел.