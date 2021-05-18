На 58-летнего жителя КБР завели уголовное дело за домогательства к малолетней

СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике сообщило, что следователи возбудили уголовное дело против жителя Лескенского района по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и угрозой применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

58-летний мужчина сильно напился и начал приставать к ребенку 2012 года рождения. По данным следователей, он встретил жертву у ворот частного дома и принудил ее к сексуальным действиям.

Сейчас расследование продолжается. Когда соберут все необходимые доказательства, дело передадут в суд и уже тогда выберут наказание для преступника.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае трое молодых человек похитили молодую девушку, чтобы изнасиловать. Однако, девушке удалось сбежать от злоумышленников. О произошедшем молодая ставропольчанка сообщила в правоохранительные органы.

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей.