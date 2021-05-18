Больше 30 тысяч человек отдохнули на курортах Ставрополья во время майских праздников

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел встречу с председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым. Глава региона заявил, что за майские праздники санатории и достопримечательности курортов региона посетили больше 30 тысяч туристов.

А за все месяцы 2021 года на Ставрополье приехали около 320 тысяч человек. Это больше, чем за аналогичный период 2019 года. Прошлый год был особенно тяжелым для туристической сферы из-за коронавирусных ограничений.

Отметим, все курорты Ставропольского края находятся в Кавказских Минеральных Водах. Здесь расположено много санаториев, которые сейчас заполнены на 100%. На курортные сборы удается комплексно развивать регион.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала, сколько человек посетили разные города-курорты Ставрополья. Рекордсменом стал Железноводск - за майские праздники турпоток составил 110 тысяч человек. Это стало известно благодаря системе "Умный город". Она включает в себя видеонаблюдение на улицах города.

В Кисловодск приехало больше 15 тысяч гостей. При этом, это только зарегистрированные гости, которые остановились в санаториях. Аналитики считают, что число незарегистрированных туристов не меньше.