Суд отменил решение по иску студентки, загоревшейся в фаер-шоу в Ставрополе

В Пятигорске закончили рассмотрение апелляции Софьи Редько по ее иску к ООО "Скиф". Об этом сообщает источник "КП-Ставрополь", знакомый с материалами дела.

- 17 мая Пятый кассационный суд отменил приговор Краевого суда. У истца появился шанс вернуть полную сумму компенсации, - сообщает источник издания.

27 декабря 2018 года в караоке-баре "SKY BAR" демонстрировали новогоднее фаер-шоу для студентов "Горящий Бар". Розжиг попал на Софью, после чего ее одежда и волосы вспыхнули. Инцидент попал на видео.

Девушка добивается компенсации за лечение (около 2,2 млн рублей) и моральный вред (500 тысяч рублей). В марте стало известно, что Краевой суд отменил решение Промышленного районного суда Ставрополя, по которому пострадавшей должны были выплатить более 2,3 млн рублей. По новому решению девушке была положена выплата в 670 тысяч рублей.

Пятый кассационный суд вернул иск на новое рассмотрение.

Кроме того, 19 мая состоится рассмотрение жалобы по приговорам работникам бара, которых обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее администратора Анастасию Веригину полностью оправдали. Бармена Тиграна Хачатряна признали виновным, но освободили от ответственности из-за срока давности, сообщал источник "Комсомольской правды".

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