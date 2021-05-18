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Здоровье18 мая 2021 21:01

В одной из больниц Ставрополя оборудовали вертолетную пощадку для санавиации

Таким образом медики смогут оперативно доставлять пациентов в разные точки региона, чтобы оказать экстренную помощь
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В одной из клиник Ставрополя построили вертолетную площадку для транспортировки пациентов. Именно в краевой столице люди могут получить высококвалифицированную помощь, особенно если это касается сложных случаев.

Больница уже принимала одного пациента с вертолета. Это был новорожденный малыш с заражением крови. Помимо этого он был недоношенный, его состояние ухудшалось с каждым часом, поэтому санавиация помогла медикам спасти жизнь ребенка.

Строительство вертолетных площадок проходит по нацпроекту "Здравоохранение". Региональные власти разработали программу мероприятий, которые должны выполнить до 2024 года. В частности, повсеместно будут создавать места посадки вертолетов.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе планируют построить новый лечебно-диагностический корпус краевого онкологического диспансера. На эти цели из федерального и краевого бюджета выделят 6 миллиардов рублей.

Новости медицины и здоровья Ставрополя, республик Северного Кавказа