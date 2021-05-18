В одной из больниц Ставрополя оборудовали вертолетную пощадку для санавиации

В одной из клиник Ставрополя построили вертолетную площадку для транспортировки пациентов. Именно в краевой столице люди могут получить высококвалифицированную помощь, особенно если это касается сложных случаев.

Больница уже принимала одного пациента с вертолета. Это был новорожденный малыш с заражением крови. Помимо этого он был недоношенный, его состояние ухудшалось с каждым часом, поэтому санавиация помогла медикам спасти жизнь ребенка.

Строительство вертолетных площадок проходит по нацпроекту "Здравоохранение". Региональные власти разработали программу мероприятий, которые должны выполнить до 2024 года. В частности, повсеместно будут создавать места посадки вертолетов.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе планируют построить новый лечебно-диагностический корпус краевого онкологического диспансера. На эти цели из федерального и краевого бюджета выделят 6 миллиардов рублей.