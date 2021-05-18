Бизнесмен из Ставрополя предложил провести автопробег электрокаров

Предприниматель из краевой столицы хочет провести автопробег с участием электрокаров - авто, которые работают на электроэнергии. Это поможет простимулировать жителей Ставрополья на переход к такому виду транспорта, а также привлечет внимание инвесторов.

Сейчас электрокары - не самый популярный способ передвижения, потому что обсуживать такие машины достаточно сложно. Совсем недавно "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе появится общедоступная заправка для электрокаров. Однако это одна из немногих станций. Также в обычных сервисных центрах сложно исправить какую-то поломку такого автомобиля. Неразвитость инфраструктуры печалит владельцев машин.

Автопробег смог бы решить эту проблему, но сам автор идеи сомневается в массовости мероприятия. В регионе в принципе немного владельцев электрокаров, а они к тому же живут в разных городах Ставропольского края. Это осложняет задачу.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала о возможном введении скоростного режима для электросамокатов.