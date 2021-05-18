В Александровском благоустроят 1,5 км набережной Победы

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщило, что в 2021 году завершатся строительные работы на набережной Победы в селе Александровском. За благоустройство этой территории проголосовали сами местные жители в прошлом году.

Строительство проходит по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды". Кстати, голосование за благоустройство проходит прямо сейчас по Ставропольскому краю. Население решит, какие общественные места будут облагорожены в 2022 году.

В Александровском отстроят 1,5 км набережной, уже сейчас укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюры, налаживают систему уличного освещения. Это место станет привлекательным и комфортным для прогулок местных жителей и гостей села. Сейчас работы завершены на 63%.

- Ежегодно на Ставрополье жители городов и сел самостоятельно выбирают те территории, которые, по их мнению, нужно благоустроить в первую очередь. Подобные мероприятия с участием граждан становятся хорошей возможностью изменить к лучшему городскую и сельскую среду и сделать ее комфортной для максимального количества людей, - заявил министр Евгений Штепа.

Напомним, с помощью народных опросов региональные власти повышают вовлеченность местных жителей в жизнь Ставропольского края.