На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 59 человек

Диагноз коронавирусная инфекция за вчерашний день подтвердился у 59 человек. Число зараженных в нашем крае достигло 54080.

Победить болезнь за весь период пандемии смогли 51209. А за последние сутки выздоровели -68 человек.

Врачи продолжают оказывать помощь заболевшим. Для выявления инфекции с начала пандемии в крае проведено более 1 миллиона 793 тысяч тестирований.

Вместе с тем, за прошедший день зарегистрированы и летальные исходы. Так, за сутки от ковида скончались пять пациентов.

- Глубоко соболезную родным скончавшихся пациентов, - обратился губернатор Ставрополья к землякам.