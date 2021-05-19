В Ставрополе продолжается уборка территории реки Чла. Напомним, приводить в порядок прибрежную зону городской речки приступили в начале апреля.

Очистка проходит в два этапа. Сначала рабочие убирали сухие ветви и поваленные деревья, самые крупные из которых распиливали.

Только после этого следом на убранной от валежника территории они собирали бытовой мусор.

Так, за месяц работ вместо планируемых изначально 400 м расчищено уже 1,5 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. На этом отрезке берега убрали 400 кубометров валежника и 50 тонн бытовых отходов.

Весь собранный мусор сейчас вывозят с территории реки. Процесс осложняется недавними дождями, из-за которых земля в лесу влажная и мягкая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что теперь русла рек краевой столицы будут очищать в рамках субботников. Уже расписан график мероприятий, но все сильно зависит от погоды.

- Мы разработали график, он утвержден, мы знаем, какие виды работ будут проведены. И в том числе по Ставрополю – рекам Чле, Ташле и Грушевой. Мы обязательно выполним наше обещание. Мы выйдем с губернатором совместно на уборку, - заявил И.о. министра природы Андрей Хлопянов.