В Ставрополе жители многоэтажек страдают от нашествия клопов из-за ласточек

В военном городке на окраине Ставрополя птицы вьют гнезда прямо в окнах многоэтажек. Об том сообщает местные жители в сети.

По словам ставропольцев, с такой проблемой они сталкиваются каждый год.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с приходом тепла активизировались змеи. Так, на днях спасатели трижды выезжали на отлов пресмыкающихся.

Один из таких случаев произошел в поселке Новый Георгиевского городского округа. Хозяйка частного дома, выйдя на улицу, заметила метровую змею, спокойно ползающую по территории ее двора.

Женщина не растерялась и попыталась прогнать пресмыкающееся, но тщетно. На помощь приехали спасатели.