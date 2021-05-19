Суд рассмотрит жалобу на приговор по поджогу студентки в баре Ставрополя

Краевой суд начнет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Фигурантами стали администратор "SKY BAR" Анастасия Веригина и бармен Тигран Хачатрян.

В декабре 2018 года в заведении проводили фаер-шоу для студентов "Горящий бар". Ближе к полуночи розжиг попал на 20-летнюю посетительницу Софью Редько. В результате девушка загорелась, огонь попал на ее волосы и одежду. Медики диагностировали термический ожог правой верхней конечности II-III степени с повреждением 20% поверхности тела. Вред здоровью квалифицировали как средний.

В марте 2021 года Промышленный районный суд Ставрополя оправдал Веригину и признал вину Хачатряна. Однако бармена освободили от ответственности из-за срока давности, сообщал "КП-Ставрополь" источник, знакомый с материалами дела. Собеседник издания также отметил, что государственный обвинитель был настроен на обжалование решения судьи.

Рассмотрение жалобы начнется в 11 часов.