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Общество19 мая 2021 9:55

В Буденновске замдиректора педагогического института ответит за получение взятки

Женщина брала деньги за написание и успешную защиту выпускной квалификационной работы
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Следователи завершили расследование уголовного дела против исполняющего обязанности заместителя директора по учебной работе – заведующей кафедрой филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» в Буденновске. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Она обвиняется в получении взятки.

Женщина в октябре 2020 года получила от 14 студентов 30 тысяч рублей от каждого, за написание и успешную защиту выпускной квалификационной работы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для дальнейшего рассмотрения.