На Ставрополье накажут «героя» нашумевшего ролика

17 мая в соцсетях появилось видео, где очевидцы зафиксировали грубое нарушение правил движения и общественного порядка водителем легковушки.

По словам автора ролика, около часа ночи на улице Ленина компания молодых людей устроила катание на капоте пассажиров и громкое прослушивание музыки, остановившись прямо посередине проезжей части.

Эпатажную выходку очевидец опубликовал в сети. Запись вызвала негативные комментарии горожан и внимание со стороны Госавтоинспекции.

По данному факту автоинспекторы провели проверку, в рамках которой установили дату и время нарушения, регистрационный знак и личность автолюбителя, допустившего нарушение правил перевозки пассажиров и нарушение закона «О тишине». Водителем оказался 19-летний житель Ставрополя. Парень позже принес извинения за свое поведение.

В отношении него правоохранители собрали протокол по статьям: «Нарушение правил перевозки людей, вне кабины» и «Об административных правонарушениях».

За нарушение тишины водителя вызовут на административную комиссию для принятия решения о наказании. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.