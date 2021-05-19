21-летний ставрополец зарезал собутыльника из-за женщины

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства Фото: Архив "КП"

Инцидент произошел в Изобильненском городском округе 11 мая этого года. Там 21-летний парень распивал спиртное вместе со своим 39-летним знакомым. Между ними завязался конфликт из-за женщины.

Дело в том, что молодой человек указал на недостойное поведение экс-возлюбленной собутыльника. Ссора не закончилась оскорблениями. 21-летний ставрополец схватил нож и ударил в область грудной клетки знакомого.

От полученных травм мужчина скончался. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про историю, которая произошла в одном из поселений Дагестана. Там женщина и двое мужчин уговорили знакомого пойти с ними на шашлыки в лес, а сами убили его.

Погибший был бывшим мужем этой женщины. По ее словам, во время семейной жизни он издевался над ней и избивал. Женщина решила, что пришло время отомстить ему «за испорченную жизнь».

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Экс-жена вместе с сожителем и их другом заманила мужа в лес, чтобы отомстить за «испорченную жизнь» [ПОДРОБНЕЕ ]