На Ставрополье невостребованные COVID-койки перепрофилируют для помощи пациентам с другими диагнозами

В Ставрополе прошло очередное заседание правительства края. Губернатор края поставил ряд задач перед региональными органами власти.

Одна из них касалась сформированного в крае специализированного коечного фонда для помощи пациентам с ковид.

Владимир Владимиров подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионе на протяжении значительного времени остается стабильной – заболеваемость коронавирусом существенно не изменяется, при этом сокращается число пациентов, нуждающихся в госпитализации.

Существенная доля зарезервированного для них коечного фонда, который насчитывает сегодня около 2,4 тысяч мест, остается невостребованной.

В связи с этим губернатор поручил проработать вопрос о дальнейшем сокращении количества «COVID-коек» в медучреждениях края –о н должен составлять около 1,5 тысячи.

- Напомню, что в пик заболеваемости в конце прошлого года в этом фонде было более 4 тысяч коек, которые были заполнены более чем на 90%.Сейчас ситуация стабильная, потребность в «коронавирусных» койках снижается. А значит надо помогать людям с другими диагнозами. Продолжать постепенно переводить «ковидный» коечный фонд для лечения и профилактики по другим направлениям, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки от коронавируса скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 1451.

Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки диагноз подтвердился еще у 59 человек. 54080. Число зараженных в нашем крае достигло. Победить болезнь за весь период пандемии смогли 51209.