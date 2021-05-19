В Ставрополе похитили деньги на ремонте памятника Великой Отечественной войны

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В Ставрополе выявили факт хищения денег на реставрации памятника "Мемориал участником гражданской и Великой Отечественной войны Ставрополье". О этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Октябрьская районная администрация Ставрополя заключила договор с ООО на ремонт объекта. Фирма предоставила в органы власти отчет с недостоверными сведениями. Стоимость работ была завышена на 425 тысяч рублей. Глава районной администрации, полагая, что все условия договора выполнены, принял работу. И из казны выделили средства в пользу подрядчика. "Лишние" 425 тысяч рублей были похищены неустановленным лицом из числа работников ООО.

- В прокуратуре Ленинского района г. Ставрополя признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество в крупном размере" УК РФ, по факту хищения бюджетных денежных средств в крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в прокуратуре района, - сообщает Прокуратура Ставропольского края.