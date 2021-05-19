Прокуратура проверит факт обрушения кровли дома в Ставропольском крае

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту обрушения кровли дома в поселке Луначарский СНТ «Зори Красные». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- По данному факту прокуратурой города Кисловодска проводится проверка в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщает Прокуратура Ставропольского края.

Известно о двух пострадавших в ЧП. Их госпитализировали в больницу Кисловодска. На месте работают экстренные и оперативные службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.