В Ставропольском крае разработают механизм быстрого возобновления отопления. Такое поручение 19 мая министерству ЖКХ региона дал губернатор.

Новый алгоритм поможет оперативно возобновлять подачу тепла в многоэтажках и соцобъектах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Владимир Владимиров отметил, что этой весной после завершения отопительного сезона в некоторых районах региона вновь произошло похолодание.

Из-за этого в домах и учреждениях, где уже отключили теплоснабжение, установилась некомфортная температура. Это стало причиной многих обращений ставропольцев к органам власти.