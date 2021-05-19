Жители Ставрополья с 21 мая могут онлайн оформить налоговый вычет

Жители Ставрополья с 21 мая могут оформить налоговый вычет онлайн. Упрощенный порядок будет применяться к вычету из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли, а также по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС).

Вычет можно оформить автоматически, не собирая справки и не посещая налоговую инспекцию. Для этого необходимо заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте либо в мобильном приложении ФНС.

Срок проведения стандартной камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, а деньги вернутся на указанные плательщиком банковские реквизиты в течение 15 дней вместо месяца. Как и прежде, компенсация доступна плательщикам НДФЛ с суммы не более 2 млн рублей.

Ранее соответствующий закон, предусматривающий поправки в Налоговый кодекс РФ, подписал Президент Владимир Путин.

По данным краевого управления Федеральной налоговой службы в 2020 году имущественные налоговые вычеты в сумме расходов на приобретение жилья предоставлены 53 232 налогоплательщикам, социальные вычеты (на обучение, предоставление медицинских услуг и др.) получили 16 483 человека, инвестиционные налоговые вычеты - 1819.