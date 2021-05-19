Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 мая 2021 13:48

В Ставрополе адвокат обвиняется в покушении на мошенничество

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для дальнейшего рассмотрения
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для дальнейшего рассмотрения

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для дальнейшего рассмотрения

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставрополе адвокат адвокатской коллегии «Троя» обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ноябре 2020 года обвиняемый оказывал юридическую помощь мужчине, обвиняемому в фальсификации доказательств и мошенничестве.

Во время расследования уголовного дела адвокат сообщил подзащитному не соответствующие действительности сведения о необходимости передать ему 1 миллион 700 тысяч рублей, которые он якобы передаст судье за вынесение оправдательного приговора.

Во время «операции» сотрудники УФСБ России по краю, куда заблаговременно обратился мужчина, задокументировали инцидент.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для дальнейшего рассмотрения.

ЧП