На Ставрополье усилят контроль за получением разрешения на охотничье оружие. Об этом говорили 19 мая на заседании правительства края. Такие меры связаны с трагическими событиями, прошедшими в школе Казани.

Губернатор Ставрополья отметил, что включение в состав охотничьих обществ необходимо контролировать. Кроме того, особое внимание нужно обратить на процедуры, связанные с получением разрешения на приобретение охотничьего оружия.

– Мы усиливаем требования к обучению – увеличиваем количество часов, необходимых для вхождения в охотничьи общества. Прошу эту работу наладить и проверки осуществить, – подчеркнул глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 17-летний студент из Кисловодска в «качестве социального эксперимента» заявил о планирующейся стрельбе в колледже. Парня задержали. Его ждет заслуженное наказание.