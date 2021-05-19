В Невинномысске спасатели сняли с опоры моста 16-летнего подростка

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Инцидент произошел 18 мая в Невинномысске. На пульт дежурного ПАСС СК поступил звонок от встревоженного местного жителя. Он сообщил, что на опоре моста находится подросток и зовет на помощь.

Узнав о случившемся, спасатели Невинномысска выехали по указанному адресу. Как оказалось, парень, прогуливаясь по берегу реки Кубань, уронил в воду телефон. Не желая терять его, он нырнул за мобильным.

Однако парень не учел, что на Кубани сильное течение. Мальчик испугался и решил не плыть.

Ухватившись за корягу, он залез на опору моста, где просидел до приезда спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК. Спасатели на лодке подплыли к опоре, надели на подростка спасательный жилет, спустили с опоры и доставили к берегу.

После чего провели с ним профилактическую беседу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе помогли пожилой женщине, которая оказалась на козырьке окна. Так, на выходных 90-летняя пенсионерка решила прогуляться и подышать свежим воздухом.

Но дверь оказалась заперта дочерью, которая вышла в этот момент в продуктовый магазин. Пожилая ставропольчанка нашла другой способ выйти на улицу — вылезти через окно на 2- ом этаже. Она держалась за него одной рукой.