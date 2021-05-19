Следователи Ставрополья начали проверку безопасности вывоза мусора после гибели ребенка

СУ СК России по Ставропольскому краю сообщило, что начата проверка всех мер безопасности при вывозе мусора после гибели маленького ребенка в Ставропольском крае.

- По данному факту следственный отдел по городу Минеральные Воды следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю начал процессуальную проверку на предмет соответствия техническим требованиям и требованиям безопасности при оказании услуг по вывозу мусора, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Минераловодском городском округе водитель мусоровоза не заметил ребенка, который обежал машину сзади, и наехал на него. От травм малыш скончался на месте.

Уже возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". За это предусмотрено или лишение свободы, или принудительные работы. Далее это решит суд.