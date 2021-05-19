В Ставрополе могут закрыть сервисы шеринга электросамокатов из-за нерентабельности

В краевой столице приостановили работу несколько станций аренды самокатов, которые принадлежали одному из предпринимателей. Он заявил, что бизнес оказался убыточным, особенно после пандемии 2020 года. В крупных городах сервисы шеринга электросамокатов пользуются спросом, но в Ставропольском крае с этим не задалось.

По словам предпринимателя, помимо низкого спроса есть сложность с арендой транспортных средств. Те, кто их предоставляет бизнесменам, требуют приобрести самокаты в собственность. А это рискованное занятие - их будет сложно сбыть в таком количестве, если дело "прогорит".

Но пока что в Ставрополе сохраняются многие точки аренды электросамокатов. Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в ГИБДД оценивают необходимость введения скоростного режима для велосипедов, электросамокатов, моноколес и гироскутеров.