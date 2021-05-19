20 мая в Ставрополе временно поменяют схему движения транспорта из-за фестиваля

В администрации Ставрополя рассказали, что 20 мая - в день проведения фестиваля "Песни России" - изменится схема движения городского транспорта. Для обеспечения безопасности во время мероприятия, несколько улиц перекроют.

Так, с 8 утра до полуночи невозможно будет проехать по улице Суворова. С шести вечера до полуночи перекроют несколько участков на улицах Артема, Михаила Морозова, Дзержинского, Советской, булкина и Маршала Жукова. Это же касается проспектов Октябрьской Революции и Карла Маркса.

А троллейбусы № 1, 2, 4 и 9 вообще прекратят работу в этот день по своим привычным маршрутам. Весь городской транспорт будет ездить "в обход".

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала об изменении движения транспорта в Пятигорске из-за первой в мире Премии уличной культуры "КАРДО".