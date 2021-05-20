На Ставрополье за сутки от ковида скончались 4 пациента

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 65 человек. За вчерашний день скончались 4 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных в нашем регионе достигло 54145.

Всего скончались от ковида за весь период пандемии – 1455.

- Противостоять коронавирусу помогает вакцинация. Запись на прививку продолжается. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.