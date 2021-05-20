В Грачевском районе перевернулась легковушка, три человека пострадали

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел 19 мая, около 21:20, на автодороге «Михайловск-Казинка-Грачевка» в Грачевском районе. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал с дороги, машина перевернулась.

В аварии пострадали 48-летний водитель и два пассажира, в том числе 17-летняя студентка. От фатальных травм при опрокидывании участников спасли пристегнутые ремни безопасности.

Все участники происшествия – жители Туркменского района.

Водитель злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.