В Ставрополе водитель легковушки сбил дедушку с внуком

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 19 мая, около 19:00, на проспекте Юности в Ставрополе. Водитель автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу и сбил 5-летнего внука вместе с 70-летним дедушкой.

Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С диагнозом «сочетанная травма» оба были госпитализированы.

За рулем легковушки был 37-летний местный житель. Мужчина за последние два года неоднократно привлекался за нарушение правил движения, в том числе грубые.

По факту происшествия назначена проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.