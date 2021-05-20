На Ставрополье в детский сад, где находились малыши, заползла змея

Инцидент произошел в селе Правокумском Левокумского округа. Там в детский сад заползла змея. Отлавливать пресмыкающиеся отправились спасатели. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставрополья.

О забравшейся в помещение незваной гостье спасателям сообщил директор учреждения. Так как в саду находились маленькие дети, от змеи нужно было быстро избавиться. Спасатели нашли пресмыкающееся под батареей в коридоре. Змея вела себя спокойно и не проявляла агрессию. Пассовцы посадили ее в мешок и вывезли на природу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с приходом тепла активизировались змеи.

Так, с 14 по 16 мая спасатели трижды выезжали на отлов пресмыкающихся.

Спасатели ПАСС СК напоминают: будьте осторожны! Ни в коем случае не дразните змею! Если незваная гостья, забравшаяся на ваш участок, ведет себя агрессивно, обратитесь за помощью в службы экстренного реагирования по номеру «112».