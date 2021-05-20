На Ставрополье накажут банду за хищение нефти на сумму более 5 млн рублей

На Ставрополье организатор и 5 соучастников обвиняются в организации банды, краже, покушении на совершение кражи.

Против еще четверых человек, входящих в банду уголовные дела были выделены в отдельное производство.

Так, в первое подразделение банды входили сотрудники частного охранного предприятия, которые работали на территории нахождения нефтепровода.

Они обеспечивали прикрытие «группы врезчиков» для предупреждения подельников о прибытии полицейских, например.

Участники второго звена, имеющие специальные познания и навыки отвечали за так называемые «врезки».

Заранее с использованием сварочного оборудования они устанавливали на нефтепроводе высокого давления металлический кран и замаскировывали его.

После, по ночам, используя шланги и дополнительное оборудование, злоумышленники перекачивали нефть в грузовик и перевозили в места временного отстоя.

Другие - изготавливали от своего имени фиктивные документы для предприятия, возглавляемого родственником организатора банды.

С использованием подготовленных подложных товарно-транспортных накладных на специально оборудованных грузовых автомобилях производилась транспортировка похищенного полезного ископаемого с мест отстоя в различные регионы России для дальнейшего сбыта. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

В общей сложности участникам банды удалось похитить сырье общим объемом более 276 тонн на сумму около пяти миллионов рублей.

Во время обысков полицейские по месту жительства обвиняемых обнаружили оборудование и необходимые предметы, используемые для осуществления несанкционированной врезки в трубы нефтепровода и другие вещественные доказательства.

В организациях, куда сбывалась похищенное сырье, правоохранители изъяли различную документацию.

Обвиняемым инкриминировано совершение шестнадцати краж сырой нефти в Левокумском районе и Нефтекумском городском округе и одного покушения на хищение сырья.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождения 11-ого участника банды.