На Ставрополье средняя цена за бензин в мае составила 48, 95 рублей

На Ставрополье средняя потребительская цена на бензин автомобильный в апреле 2021 года составила 48,81рубля за литр. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы госстатистики по СКФО.

Бензин автомобильный марки АИ-92 - 46,01, Эксперты просмотрели цены на 23 разных заправках, учитывали различные виды топлива и высчитали среднее значение.

Бензин автомобильный марки АИ-95 - 50,28, Бензин автомобильный марки АИ-98 - 57,11, дизельное топливо - 48,17, газовое моторное топливо - 26,64. Эта названа средняя цена за один литр бензина в апреле 2021 года.

Средняя потребительская цена на бензин автомобильный и дизельное топливо в Ставрополе на 11 мая 2021 года составила - 48,95 рублей.