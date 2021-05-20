Высокогорная энергетика пчёл

Фото: Россети.

В свободное от работы время Исмаил Байдаев, старший мастер Эльбрусской группы подстанций филиала «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго», занимается пчеловодством. Его полосатые питомцы породы «карника», «бакфаст» и «карпатка» производят уникальный высокогорный мед: пасека располагается на высоте более 2000 метров над уровнем моря в родовом селе энергетика - Байдаево.

- У пчёл зафиксировано наличие электрических зарядов. Пчела способна не только генерировать вокруг себя электрическое поле, но и воспринимать, а соответственно и учитывать влияние внешних как электрического, так и магнитного полей. А я по роду своей профессии знаю, как уберечь их от негативного воздействия. Высокие электрочастоты вынуждают пчёл покидать свой улей, электромагнитные колебания мешают пчелам вылетать из ульев.

Поэтому Исмаил советует пчеловодам не устанавливать ульи под линиями электропередачи или вблизи них. И даже носить одежду из синтетики при работе на пасеке нежелательно, так как она увеличивает заряд на теле пчеловода и может спровоцировать агрессию пчел.

Исмаил Байдаев пришел на службу в большую энергетику в 2010 году электромонтером районных электросетей. Через четыре года стал мастером Эльбрусской группы подстанций, а в 2019 году возглавил ее. На его попечении 10 ключевых объектов электроснабжения «туристической Мекки» СКФО - Приэльбрусья. В том числе высокогорная подстанция, которой в год 75-летия Великой Победы присвоено имя Героев обороны Приэльбрусья.

- Наш район находится в особой климатической зоне: летом паводки, зимой лавины, осенью и весной ураганные ветры. Несмотря на все эти трудности, Эльбрусская группа справляется с любыми нештатными ситуациями благодаря особой сплоченности коллектива, - говорит Исмаил.

Интерес к пчеловодству возник у Исмаила случайно: как-то он помогал старшим родственникам собирать майский мед, разговорились о маленьких тружениках, и Исмаил решил попробовать добывать «сладкое золото». Теперь к нему регулярно приезжают журналисты, туристы и блогеры, чтобы попробовать уникальный по своим свойствам мед и рассказать об этом всему миру.