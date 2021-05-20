На Ставрополье судебный пристав ответит за взятку

Против нее возбудили уголовное дело. Сейчас следователь продолжает собирать необходимые доказательства Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

В Кировском округе бывший судебный пристав-исполнитель подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в марте женщина получила от жительницы Новопавловска 15 тысяч рублей взятки за отмену обращения взыскания на банковский счет должника по пяти исполнительным производствам.

Против нее возбудили уголовное дело. Сейчас следователь продолжает собирать необходимые доказательства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье накажут банду за хищение нефти на сумму более 5 млн рублей. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождения 11-ого участника банды.