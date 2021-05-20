Жительница Ставрополья притворилась инвалидом и получила более 570 тысяч рублей пенсии

Против женщины возбудили уголовное дело. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уроженка Ставрополя Элина Абдулхакимова причастна к мошенничеству при получении пенсионных выплат.

Так, женщина предоставила в управления Пенсионного фонда по Новоалександровскому району выписку из акта освидетельствования, содержащую заведомо ложные сведения о наличии у нее общего заболевания, влекущего инвалидность 2 группы.

На основании подложных документов она незаконно получила пенсионные выплаты в размере 570 532, 82 рублей. Эти деньги она уже успела потратить на свои нужды. Против ставропольчанки возбудили уголовное дело.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с возмещением имущественного вреда в размере 570 532,82 рублей в доход государства, со сроком оплаты 1 год 6 месяцев.

Приговор суда уже вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кировском округе бывший судебный пристав-исполнитель подозревается в получении взятки. Против женщины возбудили уголовное дело. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.