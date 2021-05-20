Ставропольская молодежь покорила Российскую студенческую весну 2021

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Нижнем Новгороде завершился XXIX всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Он объединил более 3500 участников из 75 регионов России.

Студенты боролись за звание лучших в 10 творческих направлениях. В 2021 году фестиваль прошел в рамках Года науки и технологий, а тему назвали «Российская студенческая весна – Весна открытий».Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

По итогам конкурсных испытаний Ставрополь стал:

- лауреатом I степени танцевального направления в номинации «Современный танец», большие составы (от 5 чел.) признана студия современного танца «Maximum» (СКФУ);

- лауреатом II степени вокального направления в номинации «Эстрадное пение», Зарубежная песня, Соло, категория «Профильная» признана Кристина Попова (СГПИ);

- лауреатом II степени инструментального направления в номинации «Народные инструменты», Соло, Категория «Непрофильная» стала Дарья Нелюбова (СГПИ);

- лауреатом II степени направления «Мода» в номинации «Перфоманс (Сценический костюм)», коллективы от 2 чел., категория «Непрофильная» стала Светлана Сыромятникова (Ставропольский филиал МПГУ).