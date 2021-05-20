На Ставрополье 22 мая запретят торговлю алкоголем

На Ставрополье 22 мая, в день последних школьных звонков запретят продажу алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба комитета по торговле региона.

- В соответствии с Законом Ставропольского края <...> в день проведения в общеобразовательных организациях торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года <...>, не допускается розничная продажа алкогольной продукции, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 2021 году сдавать ЕГЭ будут 11,7 тысячи выпускников 11- классов и 23,4 тысячи –9-х.

Как и в 2020 году выпускники, не поступающие в высшие учебные заведения, будут сдавать только два обязательных экзамена: русский язык и математику. Этого достаточно для получения аттестата.

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