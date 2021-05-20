Исполнительный директор АО «Невинномысский Азот» сменился впервые за более чем 15 лет

Сергей Клявлин.

До этого назначения Сергей Клявлин руководил краснодарским предприятием Группы - «ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения». Теперь он вернулся в АО «Невинномысский Азот» на должность исполнительного директора.

Он хорошо знает предприятие - начинал здесь трудовой путь, занимал должность начальника цеха по производству сложных минеральных удобрений. После этого Сергей Валерьевич 12 лет проработал на другом предприятии компании «ЕвроХим» в городе Белореченске Краснодарского края. Вторую половину этого срока он руководил заводом и внес значительный вклад в развитие мощностей «ЕвроХим-БМУ», совершенствование технологических процессов и создание безопасных условий труда.

Возглавлявший «Невинномысский Азот» почти 20 лет Виктор Кайль перешел на работу в головной офис компании «ЕвроХим» в Москве на должность заместителя главы дивизиона «Удобрения». Под руководством Виктора Викторовича на предприятии было создано первое в России производство меламина, прошел целый ряд масштабных реконструкций в производствах аммиака, карбамида, сложных минеральных удобрений.